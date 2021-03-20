【本報訊】雖然政府日前引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣告將軍澳日出康城領凱第9座設「受限區域」，居民慘遭突閘封區檢測，然而對周遭樓市睇樓活動幾乎毫無影響，買賣依舊。

記者昨日下午2時至日出康城一帶代理行視察，康城商場內仍然有大量人流來往，甚至代理行門口，固然有不少代理位於門外兜售，但亦有不少客人「Walk in進內查詢」。有代理指，雖然康城有大廈被強制檢測，但對睇樓及成交似乎未見有特別影響，按周變化相差無幾。

峻瀅錄獲利358萬成交

封區影響輕微，最新峻瀅1期5座中層A室錄得成交。利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒指，單位實用面積約736方呎，為三房套連儲物室間隔，日前以875萬元沽出，折實呎價約11,889元。原業主於2012年7月，以約516.8萬元購入單位，持貨9年，轉手賬面獲利約358.2萬元。

另外，將軍澳天晉本月暫錄16宗成交。美聯分行助理區域經理林振聲指，最新剛促成天晉1期6座高層B室成交，實用面積892方呎，由同區客承接換樓，成交價2,088萬元，折實呎價約23,408元。原業主於2011年11月斥資約1,251.47萬元購得，轉手賬面獲利約836.53萬元，賬面升值約67%。

利嘉閣首席聯席董事鄭偉延表示，該行新近促成屯門錦華花園A座中層5室的二手成交，單位實用面積約353方呎，建築面積約483方呎，兩房間隔。單位近日以530萬元成功沽出，折合實用面積呎價約15,014元，折合建築面積呎價約10,973元。原業主於2012年7月，以約209萬元購入上述單位，持貨約8年，賬面獲利約321萬元，物業升值約1.5倍。