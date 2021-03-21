持續超過2個月的樓市小陽春終要回氣，隨了一手市場已出現「食滯」情況外，二手減價盤亦被消化，業主開始反價封盤，令成交減慢。據中原地產統計的十大屋苑，本周末共錄得19宗成交，較上周27宗減少三成，創5周新低。美聯物業統計的十大屋苑，本周末錄得26宗成交，較上周少2宗。

中原十大屋苑除紅磡黃埔花園「吞蛋」外，其餘9個屋苑均有成交，宗數由1至6宗不等。東涌映灣園錄得6宗最旺，其次是天水圍嘉湖山莊3宗，鰂魚涌太古城、康怡花園及沙田第一城，各錄得2宗成交。

映灣園相連戶1,780萬沽

中原地產唐啟樂表示，映灣園本周六及日共錄得6宗成交，較上周末增加2宗或50%，是本周末成交最旺的藍籌屋苑。新成交包括7座中層G及H室相連單位，實用面積合共1,634方呎，議價後以1,780萬元沽出，呎價10,894元。另亦錄得15座中層G室成交，實用面積756方呎，三房套房間隔，成交價888萬元，呎價11,746元。

中原地產趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，平均呎價約18,787元，其中建安閣低層G室，實用面積503方呎，兩房間隔，享少海景，以1,000萬元售出，呎價19,881元。該行楊文傑稱，同區康怡花園本周末同樣有2宗成交，包括Q座高層11室，實用面積466方呎，屬靚裝兩房單位，以880萬元，呎價18,884元，屬近期理想價。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑成交量貼近20宗，仍屬暢旺水平。近期本港確診數字持續回落至低位，加上疫苗接種已漸進開展，市場對後市傾向樂觀，整體市場氣氛穩步向好，現時買家入市意欲強勁，並且理性入市，慢慢選擇合適放盤，令樓市交投穩定暢旺。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著疫情緩和，疫苗亦開始接種，經濟活動亦逐步回復，而美國維持息口不變，並預期2023年底前不會加息，本港低息環境亦將會持續，加上股市波動及套股換樓情況加劇的情況下，資金進一步投放「磚頭」保值，有利樓市。本月樓市氣氛持續火熱，一手熱賣之餘，二手屋苑交投亦見活躍，頻錄高價成交，筍盤承接力理想，故帶動不少屋苑交投錄升幅。隨著市場上陸續有新盤部署推出，將繼續刺激購買力釋放，二手暢旺氣氛亦將延續。

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