香港再掀移民潮，走或留的最大憂慮，莫過於怕人在異地「搵唔到食」。不過，資訊及通訊科技（ICT）人才卻越來越吃香，港人移民熱門國家包括紐西蘭、英國、加拿大及澳洲等，已放寬移民政策，將ICT人才列入技術移民的「關鍵技能職業清單」，加快吸納專才。

90後港人CA畢業於科大計算機科學及工程學系，常以「IT狗」自嘲，直言工作壓力大，遂於2017年遠赴德國工作假期。到埗後報堂惡補德文，翌年寄出約20份履歷，最終加入一間衞星科技公司任職程式編寫員（Programmer），並開設facebook專頁《Fearless - IT狗德國闖蕩》分享生活點滴。

她負責歐洲太空總署一個項目，要建立一套共用核心系統，用於未來火箭升空、衞星發射等太空任務，「公司亦有個較知名的項目，叫伽利略定位系統，是歐洲一個全球衞星定位的系統。」

扣40%稅後仍月入逾2萬

一年後辭職回港，怎料爆發反修例運動，逼使CA打消念頭，返德重新出發，「覺得香港生活得不到保障，連最基本人權都沒有，現實逼我離鄉別井。」2019年跳糟至一間網絡安全公司，並申請歐盟藍卡工作簽證移民，最快21個月取得永居資格，再逗留5年便能獲德國護照入籍。

扣除四成稅率後，CA每月薪酬仍有逾兩萬港元，待遇比香港好。她認為擁有IT技能的人才，在外國容易生存，「近年所有行業都數碼化，不斷聘請很多員工，如果你Google搜索德國最熱門工種，程式編寫員一定頭十位，IT顧問及數據分析師也非常搶手」。