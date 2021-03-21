全球第二高市值的沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）受負油價衝擊，去年純利錄得1,840億里亞爾（約490億美元），按年大跌44%，略好過市場預期，今年繼續削減資本開支。

期內沙特阿美收入大跌31%至7,680億里亞爾（約2045億美元），主要受到油價及銷量減少，以及煉油和化工利潤率下降影響。原油平均每日產量為920萬桶，在去年出現負油價的四月，曾單日生產最多1210萬桶原油。

去年資本支出為270億美元，較2019年的330億美元大減；而今年的資本支出預期為350億美元，亦較早前指引的400億至450億美元有所節省，最多縮減22.2%。

沙特阿美指，維持派發原定的750億美元股息。有關股息絕大部份分派予持股98.2%的大股東沙特阿拉伯政府。

料石油需求回升

行政總裁Amin Nasser表示，去年是該集團史上最具挑戰的其中一年，全球經濟備受被情影響，該集團期內專注資本和營運效率，保持了強勁財務狀況，故維持派息金額。他又稱，期內數碼科技加速發展亦顯著提高效率，亦於突破性的低碳解決方案取得進展。

他預計，隨著宏觀經濟改善，石油需求已回升，特別在亞洲地區，沙特阿美的石油及天然氣長期戰略已重返正軌，有信心從疫情後展現優勢。

負油價累沙特阿美失股王寶座

去年疫情令經濟停頓，石油需求急降，同時爆發油組及夥伴國（OPEC+）減產協議一度觸礁，觸發四月結算的期油出現「負油價」的黑天鵝事件。其後OPEC+中沙特與俄羅斯收窄分歧，重新達成減產協議，油價其後逐步回升，上周五紐約期油收報每桶61.44美元。

受油價影響，2019年底上市的沙特阿美去年股價曾暴瀉過23.4%，其後逐步回升，全年值累跌不足1%，目前市值1.88萬億美元。但全球資金氾濫湧入科網股，市值最大的寶座被蘋果取代，現時蘋果市值仍為2萬億續踞全球股王。

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