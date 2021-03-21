《禮拜日睇樓》追貼各區最新二手市況，邀請地產代理推介筍盤。所謂筍盤，以價錢和質素釐定，可能是低於市價、低過銀行估價，亦可能是罕有、獨特、靚裝修。二手市況自農曆新年後，持續暢旺，中原地產研究部預計3月份全月有望錄得8,500宗成交。其中將軍澳交投旺，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳區已近300宗成交，有機會創出自SSD以來單月成交量新高，亦會推介將軍澳中心一個高層3房單位。

根據中原地產研究部表示，二手交投持續暢旺，宗數連升兩個月，3月份全月成交有望錄得8,500宗，有望打破2020年6月全年高位8,254宗，僅低於2019年5月10,353宗，有機會創2019年社會運動及2020年疫情後新高水平。其中將軍澳二手成交熾熱，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳區已錄得超過300宗二手成交，如果按進度預計3月份全月會突破500宗成交，如果事成，成交量將會是創自SSD以來的單月新高。本周日區內預約睇樓量已經有超過300組客戶，最多人睇樓的二手屋苑包括將軍澳中心、維景灣畔及新都城。這3個屋苑的平均實用呎價，對比去年已升2%至3%。

今日推介筍盤是將軍澳中心2座高層F室，實用面積677方呎，間隔3房2廁，叫價1,058萬元，呎價15,628元。劉浩勤指：「為何要推介這個單位，因為同一座一個低層同類型單位近期以1,028萬元成交，而這個單位是高層，價錢是1,058萬元，網上銀行估價1,114萬元，即是說，叫價比低估價低5%。這類型的單位市場有近10個放盤，但一般業主叫價已超過1,100萬元。」

業主將廚房改為開放式廚房，將原有洗衣機位置改為焗爐，洗衣機就放在洗手間。客飯廳寬敞有對流窗，原裝木地板換成地磚，遠望山景。房間方面，業主將原裝掩門轉成趟門，令房間更實用，第一間房做了個大衣櫃可收納大量衣物，即使做了衣櫃，旁邊仍可以放床。第二間房做了地台床，下面多儲物空間。主人房面積超過100方呎，無論是擺放大衣櫃及雙人床都沒問題。單位裝修企理，只需簡單髹油清潔放入傢具，基本上即可入住。

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