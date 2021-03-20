本港疫情一波未平一波又起，最新出現健身群組，但鄰近的澳門及內地形勢明顯較好，就算美國及歐洲感染人數亦有緩和迹象。經濟復蘇風吹起，現階段買相關地區的概念股有一定勝算。

特首唔同，防疫表現亦南轅北轍，與港一海之隔的澳門，染疫人數只得兩位數，難怪賭場早已有限度營業，近日更陸續放寬限制。例如月初時，當地政府宣佈，取消進入賭場需要出示核酸陰性檢測結果的要求；最新則放寬部份外籍人士的再入境措施，對首重人流的賭股帶來莫大的憧憬。

兩大賭股龍頭銀娛（027）及金沙（1928）各有賣點，前者2月與中國建築（3311）訂立具有法律約束力的意向書，涉及銀娛路氹第四期工程，總值126.3億元，意味未來競爭能力又會加強；後者本月初宣佈，母公司以488億元出售拉斯維加斯的賭場資產組合，並重新聚焦澳門及新加坡等亞洲市場，似乎對澳門續牌志在必得。瑞銀最新發表報告，較為看好金沙、永利（1128）及新濠（200），金沙維持買入評級，目標價44.3元，銀娛則給予中性評級，目標價76.3元。

談到復蘇，航運物流股早已走出谷底。主打中港、東南亞及日本等地航運物流業務的海豐國際（1308），全年盈利大升近六成至3.5億美元。業績亮麗主要受惠集裝箱運費觸底反彈，加上全球航線運費普遍上漲；集團預計由15個國家組成的RCEP，將刺激區域貿易，故會把握時機繼續擴張。

另外，中國民航局公佈2月數據，民航旅客運輸量達2,394.8萬人次，按年增長1.9倍。花旗指出，航空股利好因素包括國內商務及旅遊需求回復，以及國際旅遊同步見底，未來炒作催化劑包括清明節及五一假期的需求提升，特別看好南方航空（1055）。

創科銷售大增 券商籲買

主打電動工具如電鑽的創科（669），全年營業額增長28%，其中下半年銷售額大增42.3%，明顯受惠復蘇勢頭，盈利增長30.2%至8.01億美元。廣發證券預期，今明兩年盈利分別增長18%及19%，維持買入評級。