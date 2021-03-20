【本報訊】美國10年債孳息率上周五收1.723厘，創近14個月高位，拖累美股三大指數按周下跌收場。有分析預料，美國1.9萬億美元紓困方案會短暫推升通脹，而對孳息率看法較進取的美銀，則料10年債息在年底時升至2.15厘。

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，發展成熟及業務具備護城河的科技股，將被看高一線，抵禦今輪美國債息升浪。

美債沽壓未止，原因之一是聯儲局不會對本月底到期的放寬補充槓桿率（SLR）續期，這措施豁免美國銀行業界把準備金和國債計入補充槓桿率，讓銀行增持美國國債和存款，毋須預留額外壞賬準備資本金，更有誘因向民眾和企業放貸。

聯儲行長料夏季經濟勁彈

不過，今年在加息會議擁有投票權、里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）上周五於CNBC訪問表示，對長年期國債孳息持續上升，導致借貸成本增加，沒有感到特別憂慮，預料美國經濟於今年夏、秋季強勁反彈，但通脹升勢不會延續到明年或後年。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）預期，美國1.9萬億美元紓困計劃將刺激物價突然上升，認同聯儲局所作出的預測，即美國通脹今年高見2.4%。

不過，戈皮納特補充指，美國通脹升勢不會持久，如美國勞動市場就業鬆弛，通脹率將回復到2%水平。美銀在一份分析中表示，因應刺激措施及疫苗接種，上調10年債孳息率在年底的預期為2.15厘。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認同，通脹率即使上升，也只是短暫現象，兼不成加息的關鍵條件，因為從經濟學角度，要確認經濟體有真實的通貨膨脹，一般要見環球經濟整體步入復蘇，商品、食品及消費品等價格同時上漲，惟現時各國連重新通關及回復正常貿易活都未能做到，遑論經濟復蘇。

專家：科技股仍可睇好

彭藹嬈認為，有大型投資者以通脹升溫的預期做藉口，炒作債券市場，雖然難預料孳息率幾時見頂，「但我肯定唔會單一方向升」，大戶亦隨時可因為就業率等不似預期，而推低孳息率，料孳息率走勢較可能是大幅波動。

上周五是紐約股市於今年的首個「四巫日」，即指數期貨、指數期權、個股期貨和個股期權同日結算，道指收報32627點，跌234點，標指跌2點，收報3913點，納指收13215點，升99點。總結上周，美股三項指數向下，跌幅介乎0.46%至0.77%。黃國英認為，發展成熟或已具護城河的科技股仍可看高一線，預料FAANG和半導體龍頭等科技股表現會較強勁。