上星期英國退役皇妃梅根接受名嘴奧花雲費訪問，對夫家頗多批評，甚至牽涉到種族歧視。事件引發大西洋兩岸的輿論戰。美國傳媒大都支持自家女重獲自由，英國傳媒卻偏向於批評梅根無的放矢，享受權利之餘卻不想承擔義務。

梅根在訪問中，數次提及戴安娜皇妃的名字，有人批評她是挾妃自重。我從來都不是戴安娜的粉絲。1997年，戴安娜意外辭世，全球哀悼，我在報上撰文「眾人皆愛童話」(讀者有興趣，可以上筆者的Blog www.wing2009.com查看)，提出戴妃的意外雖然間接是傳媒造成，但戴也不是省油的燈，她和查理斯都各出奇謀嘗試控制傳媒。牛津街上高挑金髪美女多的是，不是每一個都有機會晋身皇妃，鎂光燈背後肯定要付出代價。梅根的宮幃風波，我亦作如是觀。

哈里說，皇室之後會斷絕經濟支持，幸好有母親戴安娜留下的遺產，才能夠支持出走的決定，此事令我聯想到英國皇室究竟值多少錢？

溫莎皇朝的身家可以有很多種算法，如果將房地產也計算在內，英女皇肯定是全球皇室首富。《福布斯》雜誌2017年的報道將英皇室的家當連磚頭估值為880億英鎊。但英女皇是否可以隨意將白金漢宮變賣套現，惹人存疑。根據維基資料，如果撇除物業，英女皇的淨值只是5億美元左右，排名由第一跌至十二。居首位的是泰皇，估值在300億至430億之間。

其實， 英國皇室的真正價值不在股票、名駒或古堡，而在品牌。根據《每日郵報》2017年的一項報道，皇室每年為英國帶來接近18億英鎊的收入，其中旅遊業佔5億、非正式廣告和皇家認証各佔2億。全球著名的品牌估值商Brand Finance將溫莎皇朝估值在675億英鎊，排名僅次於蘋果和谷歌。

時代不同，二戰時期皇室是團結和振奮民心的工具。英女皇和皇夫一代覺得有責任維持和傳承君主制度。到了孫子的一輩，尤其是非皇位繼承人，使命感恐不比從前。即使是年輕的英國國民，對皇室的支持，亦可能更多是經濟考慮。

1992年，英女皇伊利莎伯稱該年為恐怖的一年（annus horribilis）。該年，查理斯婚姻破裂、溫莎堡大火、安德魯前妻莎拉被情人吻腳趾的慾照曝光。30年快過去，溫莎皇室已經百毒不侵，梅根引發的風波，相信很快便淪為語絮。

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