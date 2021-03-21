去年11月12日於2.11元薦買中煤能源（1898），設目標價3.67元，上周五最高3.58元，距目標價僅2%，收3.35元，累計升59%，跑贏H指52個百分點。當日薦買中煤，由超低PB 0.23倍着眼。

在中煤急升59%的同時，龍頭煤股中國神華（1088）則由14.9元回落至14.62元，可追落後，今回着眼點是低PE與高息。

1）神華1月底發出業績預告，2020年盈利359億元人幣，跌14%，原因是煤炭平均售價下跌。以預告業績計，神華PE 6.8倍。

中煤去年首3季盈利按年跌28%，預測全年跌22%，PE 7.7倍，神華較其折讓逾一成。神華是業內龍頭，應享溢價而非折讓。

2）去年3月，神華宣佈2019至2021年，派息比率不低於50%，在此之前平均35%。結果2020年每股派息1.26元人幣（只派末期），派息比率60%。按此比率，2020年末息降至1.08元人幣，股息率仍高達8.8厘，較中煤預測的4厘高出逾倍。過去6年，神華平均股息率6厘，現時高出近3厘。

首兩月數據大好

3）今年首兩月，神華煤炭銷售按年大增21%，售電量大増27%，航運貨量大増28%，數據大好，預示今年業務復蘇，以盈利增長10%，除息後理論價計，預測PE僅5.5倍。

4）神華2020年預測PB 0.66倍，較中煤的0.38倍高出不少，但較本身6年平均0.85倍則折讓仍大。

5）上周五，北水持神華H股28.72%（9.7億股），價值161億元。

6）去年12月，神華斥資2.844億元，回購5次共1,981萬股，均價24.36元。

＊神華現價14.62元，8.8厘高息抵買，目標價19.5元，潛在升幅33%。大摩睇20.69元，華泰睇19.6元。

同場加映：華潤電力（836）上周四晚派全年成績表，上周五股價大升13%。去年EPS增15%，PE 6.5倍，PB 0.58倍，股息率6.1厘。

上周三於2.1元薦買華電國際（1071），現價2.08元，估值較潤電更吸引，值博率更高，潤電急升亦可起帶動作用。公司月初發出業績快報，去年多賺23%，EPS 增14%，不遜潤電，計落PE僅5.3倍，PB 0.36倍，更有預測高息9.5厘墊底，業績下周二正式見光，績前宜加碼。目標價重溫：2.9元。中信證券睇3.85元，中金睇3.21元。

何車

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