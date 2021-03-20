【本報訊】中國證監會主席易會滿昨在「中國發展高層論壇圓桌會」發言，聲稱就美方頻頻制裁中概股問題上，中方曾尋求與美方相關監管機構加強合作，並多次提出解決方案，始終未能得到美方全面的積極回應。

加強新股保薦人責任

易會滿另就內地IPO市場發言，指據初步掌握情況，最近IPO檢查出現高比例撤回現象，並非企業出現重大問題，反而是不少保薦機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力，還在「穿新鞋走老路」。他表示，中證監對「帶病闖關」的上市申請將嚴肅處理，決不允許一撤了之，要強化中介把關責任，提升履職盡責能力。

易會滿指，A股註冊制改革方向不動搖，但不意味會放鬆審核要求。因股票公開發行涉及公眾利益，全球主要市場都有審核工作，只是側重點不同。他又指出，中國股市有1.8億散戶，是最大的資本市場，僅靠形式上的充份訊息披露便可上市是不夠，仍需要在審核中對訊息披露質量嚴格把關，並考慮板塊定位問題、是否符合產業政策等。

對於A股，易會滿認為槓桿風險總體可控，市場波動很正常，只要沒有過度槓桿，就不會出大事，關鍵是要有一個合理的資金結構，下一步內地將堅持資本市場對外開放。