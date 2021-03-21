Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本大阪連地獨立屋，物業位處日本大阪西區心齋橋站商圈，物業全棟12層高，成交物業位於8樓，屬高層單位。成交價約71萬港元，平均呎價約3,141港元，享土地及物業所有權，香港人投資者持貨三年轉手賺15%離場。

物業實用面積約226呎，衛浴乾濕分離，開放式設計兼附帶露台，五臟俱全。建於1998年，樓齡約22年，屬區內較新物業。

物業座落於大阪西長堀站，西長堀站坐擁千日前線及長堀鶴見綠地線，兩條大阪主要路線，距離車站僅4分鐘步行距離，一線可直到心齋橋及難波等核心商業區。

香港人業主因移民套現，物業連租約出售，租金回報超過5%，為市場罕有的核心位置低水收租物業。物業位置方便，絕不愁租賃，升值潛力可觀。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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