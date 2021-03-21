港股及美股科技股由高位回落，到近期橫行，回顧呢浪炒風，感覺上比過去任何一次炒風嘅參與度更高，特別係後生仔女入場炒美股，估計今次係全球吸引大量新手入場。

大約幾年前，港股一度被人當夕陽工業，當年嘅畢業生興吹文青風，過低物慾生活，返工只為維生，買樓更加係做樓奴。所以當年係冇年輕人炒港股，大跌都冇人上社交媒體同討論區訴苦，只會話資本主義邪惡抵死之類。

至於美股，被稱為電腦、人工智能操盤主導，2018年底大跌，事後解釋係電腦盤出錯，美股更加冇真人炒。

今日Reddit炒風震撼世界已經打破常規，香港亦有無數牛市股神。本欄可以肯定咁講，牛市未完，所以牛市股神神話仲未結束，毋須氣餒，牛市股神亦非貶意詞。

高明認為2020年股民結構轉變後，對日後股市影響深遠，新入場嘅股民資金並唔多（羅賓漢平均戶口5,000美元，相對TD Ameritrade 11萬美元），但前者對市場明顯影響大過後者。

1. 沽空基本上係吃力不討好，最初沽空面對莊家；QE之後要面對聯儲局；到今日仲要面對散戶挑戰。雖然券商可以暫停買賣去對付挾淡倉，但前提都係要畀俾人挾到券商入肉先至出手。其實美股中長線升幅唔錯，無必要鋌而走險沽空。

2. 態度係投資方法嘅一種。雖然坊間有數之不盡嘅投資方法，但係將股票簡化到最原始，就只有買盤同賣盤，只要買盤壓過賣盤，股價就會上升。以前程式盤主導嘅時候，股價按所謂合理值壓住股價行，依家就知係偽科學，借助程式操控。有人願意出價，有人願意賣，嗰個咪市價。從此三幾個月產生一隻GameStop並唔出奇。

3.比起賺錢唔賺錢，高明認為最重要係真金白銀投身股市，人會變得有個性，始終炒股票就係創業，倉位就係你盤生意，最終要向自己負責。比起以前扮文青、鬥偽毒等面口模糊無病呻吟，依家見人上網講股贏輸都七情上面，更加性格鮮明。

高明

MeWe: https://bit.ly/2Y89PjV

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！