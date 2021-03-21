經濟不景，業主財困唯有斷供物業，納米樓成近年銀主盤供應來源之一。四叔李兆基旗下恒地（012）的何文田加多利軒，市場剛出現首間銀主盤，叫價630萬元，比業主兩年多前買入價低逾一成。

區內代理表示，加多利軒高層E室，實用面積267方呎，一房間隔，現由銀主身份放售，開價630萬元，呎價23,596元。據土地註冊處資料，業主已破產，該單位是於2018年6月以約709.8萬元一手買入，獲東亞銀行承造一按，並獲另一間財務公司提供二按，銀主開價低79.8萬元或11%。據知，業主為本地投資者，曾於2019年6月租出單位，當時月租1.7萬元，租客為醫護人員。

因示範單位擁有「不能坐的馬桶」而聲名大噪的加多利軒，現有逾60個二手放盤，佔單位總數250伙的兩成。最平為低層J室，實用面積179方呎，業主2016年以約394萬元買入，現以450萬元放盤。

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