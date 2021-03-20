隨着陸續有港人準備移居英國，令英鎊需求增加，今次就同大家比較下，用邊種方法兌換英鎊最抵。

一般兌外幣，大多數人都會選擇到找換店或銀行直接兌換，但其買入及賣出價通常較大，如果有外幣戶口，先在戶口兌換所需外幣，然後再提取，其差價會較細，個別銀行會為指定戶口的客戶提供較好的滙價。

今次比較了3間找換店及3間銀行的英鎊滙價，截至3月9日下午6時，找換店以百年的賣出價最抵，港元兌英鎊為10.834；銀行則以恒生的電滙賣出價最抵，港元兌英鎊為10.83（詳見附表1）。參考Yahoo!finance於9日同時段的英鎊兌換率為10.783，由此可見，透過銀行或找換店兌換英鎊的滙率較高。

TTRate.com負責人表示，最近幾個月港人兌換英鎊的情況可說是一枝獨秀，估計與BNO移民到英國正式開放申請的政策有關。建議讀者兌換外幣前應貨比三家。

「滙率最平不代表最優惠，亦要將車費及路程考慮在成本內，即使滙率升兌換貴了亦無需失望，因今日高位可能是明天低位，最重要定時留意滙率走勢。」

除了銀行或找換店，現時亦有不少人透過滙款平台Wise（前稱TransferWise）及證券行Interactive Brokers（IB）兌換外幣，今次本報將會從兌換率、手續費及實際可換到多少英鎊這三方面比較不同平台的兌換情況。

假設以10萬港元兌換英鎊，在兌換率方面，IB以10.765兌換率取勝，Wise和恒生的兌換率分別為10.766及10.83（詳見附表2）。在手續費方面，恒生透過個人e-Banking兌換英鎊需收取65港元手續費，Wise則收取該次交易金額的0.45%作手續費，即453.18港元，至於IB會以客戶當月的交易金額去計算收費，如當月的交易金額低於100萬美元，其每單交易的手續費為2美元（約15.6港元）。

比較三種方式的實際可得英鎊，以兌換率計，在IB實際可兌換到9287.92英鎊最多，Wise及恒生則分別可兌換到9246.72英鎊及9226.63英鎊。即以IB和恒生進行滙兌，兩平台間的差額可達61.29英鎊，如果屬大額兌換英鎊，其差額就會更明顯，所以精明的讀者在兌換前不妨先作格價。

近期有不少人選擇透過IB兌換英鎊，貪其滙兌率較貼市，不過要留意，IB需收取每月10美元賬戶維護費，如該月在IB產生的交易佣金達10美元或以上，或有10萬美元或等值價值在戶口，則可豁免賬戶維護費，而現時IB亦會豁免客戶首3個月賬戶維護費，想用IB兌英鎊又想慳成本就要把握首3個月的機會。

另一方面，IB每月只有一次免費提款，其後每次提款亦需收費，如以提取英鎊為例，會收取7英鎊，如提取港幣則收取95港元。

Wise雖不設月費，但香港版的Wise目前只有滙款功能，而恒生現時以優越理財客戶可享額外優惠滙率，不過要成為優越理財客戶需維持每月「全面理財總值」達100萬港元或以上，現時該行豁免客戶首6個月的結餘要求。

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