樓市交投持續活躍，不少新盤貨尾續錄成交，並相繼「清袋」。由中海外（688）發展的港島鴨脷洲豪宅南區．左岸最新透過招標形式，以6,200萬元售出全盤最後一伙單位。

據一手成交紀錄冊，南區．左岸第2座2樓A室，實用面積1,763方呎，屬四房雙套連儲物室戶型，另連608方呎平台。單位新近透過招標形式，以6,200萬元成交，呎價約35,167元。

值得留意的是，上述單位為項目最後一伙餘貨，意味項目共114伙自2016年10月開售以來，已全告沽清。

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