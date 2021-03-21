電動車企特斯拉（Tesla）今年最多暴跌過四成，但「女股神」Cathie Wood繼續唱好，旗下方舟投資（Ark Invest）調升Tesla在2025年的目標價至3,000美元，較現股價(655美元)有3.6倍潛在升幅，市值將大漲至3萬億美元。

Ark Invest報告指出，估計Tesla於2025年有50%實現全自動駕駛，能夠迅速擴展其自動駕駛的士（Robotaxi）業務，成為大幅調升Tesla目標價的主要原因之一。該機構予Tesla最牛可看4,000美元，最壞情況目標價亦予1,500美元。

料自動駕駛錄收入

Ark Invest預期Tesla資本開支效率繼續提升，估計2025年電動車產量可達到500萬至1,000萬部，以最樂觀計，平均售價會由去年每部5萬美元，減至2025年的3.6萬美元，但毛利率從21%升至25%。報告估計，Tesla的電動車銷售收入，會從去年260億美元大增13倍，至2025年的3,670億美元；同時有望錄得自動駕駛叫車服務的收入約3,270億美元，但最悲觀情況為此業務未投入營運。

今次估值模型亦計算了其保險業務，因為Tesla可從客戶的車輛中收集到非常詳細的駕駛數據，令其保險利潤可高於平均水平，目前該業務只在美國加州營運，但預期會推廣至其他州份。但報告尚未對Tesla的公用事業及太陽能業務進行評估。

Ark Invest去年八月予Tesla估值為2024年達到拆股前的7,000美元，即一拆五後現時的1,400美元。

契媽逢跌加倉

長期看好Tesla的Cathie Wood在上月科技股遭恐慌拋售時，仍不斷入貨，使即Tesla於1月25日上過900.4美元後見頂急挫，至今累跌30.63%，但其間Cathie Wood的旗艦基金方舟創新ETF（ARKK），先後增持了114萬股，持倉比重由9.44%升至10.54%。

馬斯克：如Tesla從事間諜活動會倒閉

日前Tesla捲入中國國家安全爭議，創辦人馬斯克日前參與一個中國論壇時強調，絕對不會使用汽車技術進行間諜活動，形容任何一家商業機構如從事間諜活動將會有極壞影響，又揚言「如果Tesla用汽車在中國或其他任何地方進行間諜活動，公司將被關閉。」

Tesla被指其車載鏡頭被指會拍攝行車影像外，亦會記錄行車時間及地點，亦會取得車主的手機聯絡人資訊。《華爾街日報》日前報道，中國政府憂慮有關數據傳送至美國，已禁止Tesla汽車駛入軍方設施，並限制軍方、從事敏感工業的國企，以及關鍵國家機構的人員駕駛Tesla汽車。

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