滙豐總行近期有3名員工確診武漢肺炎，上週被政府納入強制檢測公告並於周三起關閉。該行最新公布，總行大廈包括位於地庫、3樓、5樓及6樓的分行將於明日（22日）重新投入服務。

該行指，銀行早前因應政府於3月16日發出的強制檢測公告，在上週主動關閉滙豐總行大廈進行深層清潔及消毒。銀行會繼續在旗下辦公室及分行網絡實施一系列的防護措施，包括要求所有訪客及職員戴上口罩、進入處所前進行體溫檢測、提供酒精搓手液、保持排隊距離，並在開放式銀行櫃枱增設膠板。

滙豐亦會繼續實施應變措施，包括在家工作及分開工作地點以確保運作如常。

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