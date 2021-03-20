【本報訊】昨日新盤以貨尾交投為主，宏安（1243）部署推售青衣薈藍之際，同系已屆現樓的油塘曦臺最新售出一伙頂層特色戶，呎價高達35,538元，再次推高油塘區呎價紀錄，成交價4,509.8萬元。

瀚名售3,588萬

成交冊顯示，曦臺1座37樓C室，面積1,269方呎，連天台883方呎，四房雙套房間隔，望維港海景。日前以4,509.8萬元連一個車位成交，呎價35,538元，創油塘新高。

曦臺今年2月中售出2座頂層複式樓王，當時成交價見6,173.2萬元，創項目新高，呎價35,417元。資料顯示，該買家名為喬龍（Qiao Long），與招商永隆銀行香港高層同名，或為同一人。是次1座樓王呎價見35,538元，將區內紀錄再推高0.3%。

同區五礦地產（230）蔚藍東岸昨沽出5座23樓H室，面積237方呎開放式戶，售536.8萬元，呎價22,650元。蔚藍東岸本月錄3宗成交，套現約2,000萬元。

嘉里（683）何文田喇沙利道瀚名首錄成交，三房大宅以3,588.12萬元售出，呎價31,697元。單位為18樓A室，面積1,132方呎，三房套房間隔，外望何文田豪宅區。同日加推19樓A及B室2伙同類三房戶，招標期為下周三至4月底。

帝國及小輪（050）屯門帝御．嵐天昨連沽4伙，成交價521.1萬至601.4萬元，呎價1.53至1.62萬元，共吸金逾2,254萬元。