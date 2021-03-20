3年前長和系公佈業績之日，首富李嘉誠宣佈退休，轉為擔任顧問。3年後的今日，長實（1113）購入李嘉誠基金會海外公共業務，李氏家族變相增持股權，股價單日升7%，另一邊廂長和（001）股價跌4%。

李嘉誠「溢價年代」消逝

長和系4間主要公司，都是藍籌成份股，數目計是單一家族持有最多席位的「港企」，但股價過去3年慘不忍睹。

由超人宣佈退休至上周五止，計及除淨等因素，長和、長實、電能（006）及長建（1038），股價分別累跌31%、20%、19%及22%。同期恒生指數跌8%，其他傳統本地家族企業：恒地（012）、新世界（017）分別跌11%及3%，新地（016）及恒隆（101）則升2%及19%。十大跌幅藍籌，三年計長和及長建榜上有名，如只計「非中資」藍籌，滙控（005）跌31.3%最差，長和跌30.6%第二劣。

很多人仍一廂情願相信，李嘉誠退休後仍就是長和系背後掌舵人，但股價表現以至近年公司動作都帶出來，長和系已由昔日李嘉誠「溢價年代」，進入李澤鉅「折讓年代」。超人已埋首基金會慈善工作，以至創新科技維港投資，一隻Zoom持股價值已值百億美元，相當於其三分一身家，既然放手交予李澤鉅，這位92歲的老人家，在長和系只是掛名性質，真正話事只是李澤鉅。

對於長和系股東而言，不要期望李澤鉅能延續超人的管治風格，只能接受現實，長和系的風格以至股價走勢，將會是長建的翻版。李澤鉅1985年畢業後加入長實，到了1996年長建上市，成為長建主席，上市至今歷24年，長建是真真正正小超人親自湊大。每年業績會，長建都會以每年派息增加作為賣點，24年來無間斷派息兼每年有增長，逾2,000隻港股當中，只有長建一間做到。即使如去年少賺三成，派息2.47元，較2019年度多1仙。

業績好，多派息，業績跌，派息照加一仙。在李澤鉅眼中，不在乎股價升跌，只在乎派息遞增紀錄延續下去。對收息一族而言，長和系約4厘股息回報，算是跑贏通脹，但對追求股價升值的投資者，揸長和系是一種折騰，長建股價過去3年下跌金額（21.3元），相當於蒸發過去十年收息（21.2元）總額。

最近期長和系靚刁，就是長實2017年11月以402億元出售中環中心大部份業權，高位出貨然後商廈市場見頂，接貨炒家損手重創，這亦是李嘉誠退休前最後一單大刁，為長實積累大量現金。

性格決定一切，進入李澤鉅時代，不要寄望長和系有如昔日超人般的世紀收購，股票世界很現實，股價落後總有原因，尤其當大家都相信系內或經歷另一次重組或私有化，計到盡的小超人會慷慨高位接貨收貨嗎?有關長和系疑似私有化路線圖，下期再詳談。

股榮

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