眾安銀行開業一年，上客30萬，虛銀之冠。根據傳媒報道，去年3月24日至9月中，錄超過18萬客戶；之後半年增至30萬客戶，跑嬴外面成條街。若要挑剔，半年計，增長率放緩咗。

由首間面世虛銀，變成虛銀第一，縱然眾安CEO認為經營策略可持續，不認為是「燒錢」，不過，除咗錢，都係錢。

該行盡佔先行者優勢，去年3月面世，首3個月幾乎獨霸武林，飲盡頭啖湯，當年乘着政府豪派1萬蚊的風，該行推出「唔要一萬 我要萬一」計劃，成功入屋，連筆者居於海外的香港朋友仔都網上開戶。

肯付出高成本獲客自然是快速擴張的主因。眾安曾推出加息券、無上限客戶推薦計劃等。雖然從來無這方面數據，但可以想像不是一個小數目，單計新舊客戶可獲100元的客戶推薦計劃，非常非常非常粗略估算，就係30萬個客戶x100元（新客戶獲得現金）x100元（舊客戶獲得現金），等於6,000萬元。「着數」貼地、大眾化，是另一個備受注目的原因，筆者幾乎每星期就用咖啡買一送一優惠。

早前眾安銀行表示，截至12月底，吸存60億元，發放活期及定期利息3,800萬元，即每吸存1億成本大概是63.33萬元；旗下扣賬卡單是1月份的消費回贈累計650萬元。有錢就是任性，亦奠定眾安銀行虛銀一哥地位。

其他虛銀， 只能說，被狠狠地拋離，只好爭奪市場第二。Mox曾宣佈，截至2月有逾8萬客戶，存款總額達51億元；livi有超過5萬客戶；匯立銀行稱存款規模有10億元，有信心年中用戶規模達10萬。

10萬、8萬、5萬雖然稱不上小數目，但拍馬都追唔上眾安，也就是說市場根本沒有明顯的虛銀第二，看來其他虛銀要加倍努力、水喉開大啲先得。

杜夫人

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