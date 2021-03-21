港滙近期稍為轉弱，盤中曾一度逼近每美元兌7.77關口。金管局總裁余偉文在商台節目上表示，港滙轉弱與早前多隻內地新股集資有關，強調人大修改選舉制度無令資金流走。

他指出，最近有數隻大型IPO在香港籌集港幣資金後，需要兌回資金往內地發展，故令港滙轉弱；而隨著往後再有IPO活動，相信資金會再次回來。

雖然早前人大通過修改選舉制度後，再有中港官員被制裁，但余偉文指，過去一、兩年本港經歷多事之秋，卻對香港金融幾乎無影響，對本港金融中心地位有信心，亦已跟金融機構制定方案應對。

債券南向通料下半年初落地

余偉文又指，目標於下半年初期推出南向債券通，目前正與內地就投資者、產品品種等進行溝通。

至於跨境理財通，他亦稱有望於今年落實，由於這是內地投資者的個人財富首次「走出來」，故在考慮保障他們利益時要特別小心。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！