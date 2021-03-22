新冠疫情危機喚醒投資者對可持續發展的重視。正如沒有私營部門的參與，政府無法戰勝疫情，依賴公共政策亦不能解決最具挑戰性的環境和社會問題。政府可以推出寬鬆的政策或制定規例，但仍有賴私營部門的創新和財務實力，來推動具有長遠意義的變革。

鑑於私營部門在抑遏疫情、適應不斷變化的消費趨勢方面發揮關鍵的作用，投資者宜發掘在環境、社會和管治（ESG）方面表現優異的公司，迎接日新月異的市場發展。

市場拋售時 ESG因素有助維持穩健

2020年第一季，股市經歷史無前例的大跌市，具備可持續發展特質的股票跌幅遠低於大市。但是，可持續發展投資所關注的不僅僅是降低下跌風險。聯博認為，在各種市況下，聚焦ESG因素的投資組合均有機會創造回報；無論身處疫情危機之中，抑或最終迎來復甦，該等投資組合均有望為投資者帶來裨益。

事實上，可持續投資是一種競爭優勢。能應對可持續投資所面對的挑戰的公司，有望釋放巨大的投資機遇。

發掘三大投資主題

我們聚焦三大投資機遇，即氣候、健康及賦權。在這三大主題之下，亦存在多個具吸引力、具備投資價值的具體領域。我們不僅關注公司的行為，更留意公司的產品及服務，以及它們是否有助於創造持續發展的未來。

但對投資者來說，發掘能受惠於可持續發展趨勢的公司並非易事。我們認為，聯合國可持續發展目標有用的投資指引，它明確指出將能推動增長的長期結構變化。要實現聯合國的高瞻遠矚，需要在15年內投入超過90萬億美元的資金，而其中大部份資金將來自私營部門。

聯合國可持續發展目標由17個目標組成，展現對2030年世界面貌的的願景。在17個目標下，設有169個目標。因此，我們投資的第一步，是深入研究這169個目標，並辨別其中的政策措施。雖然政策措施具有重要意義，但它們或許不具投資價值。我們更需要辨識私人資本能發揮影響的目標，因這它們對投資者亦具吸引力。我們目前發現，在169個目標中，僅有一半目標涉及私人資本。

關注具備可持續發展特質的股票

可持續發展旨在創造更美好的世界，需要以不破壞自然環境的方式實現經濟增長，並將經濟增長所帶來的益處惠及整個社會，而非由少數人獨享。全球人口將於2050年達到100億，因此實現可持續發展逼在眉睫。

聯博認為，可持續發展的公司才能長青。市場疲弱時，該等公司更具抗逆力。深度價值股面臨拋售時表現最差，即使復甦可能暫時利好這些股份，但放眼長遠，具備可持續發展特質的股票的前景極其亮麗。面對最嚴峻的環境及社會挑戰，疫情危機將推動能提供創新解決方案的公司發展。隨着環球經濟逐漸走出新冠疫情的衝擊，可持續發展目標重新受到關注，而有助於提高社會以及股票投資組合的抗逆力和長期健康發展的公司更值得投資者關注。

聯博股票資深投資策略師王耀維

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