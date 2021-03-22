滙豐在本港有新一輪裁員行動，罕有地在金融海嘯後監管環境嚴苛下，負責把關的合規部門當災，單是EIR（External Investigative Reporting）部門將會大削5成至6成人手，保守估計至少有逾100人受影響。而一半合規部職能將移師廣州以減省成本。

據不願具名的知情人士指，銀行今早透過視像召開員工大會，有逾600名員工參與，主要是合規部門職員。會上管理層提到為減省成本及維持可持續的合規成本，將會展開裁員行動，單是EIR部門就要裁減5成至6成員工，暫未知今輪裁員所涉總人數，惟香港及新加坡合規部將會是重災區。

該知情人士有份出席員工大會，表示銀行尚未公佈裁員名單和詳情，亦無公佈裁員準則，只是着同事「be patient（有耐心）」，及屆時會按既定程序作出賠償。對於會否有內部調職的可能，管理層解釋內部有空缺，鼓勵同事自行申請，惟亦明言未必足以吸納全數被裁員工。

EIR屬金融犯罪危險防範部門（Financial Crime Threat Mitigation）下專責反洗黑錢的調查。他表示，3年前員工規模達500人，現時已進一步縮減至現時200人。

對於銀行早前削減花紅後再預告裁員，上述人士感到驚訝，「因為銀行會將部門migrate去廣州，只會留下4至5成的駐港員工」，「其實而家係唔夠人，我哋同事做到死，而家（銀行）方案係移師大陸減省成本，都係無可厚非，無被裁同事將會負責監察廣州同事調查報告的質素」。

他指今次消息來得突然，相當影響團隊士氣，保守預計裁員規模過百人，「等出信先搵工就有啲難，而家時勢又唔太好，就算好彩被留低，都唔會做得開心，因為同事都被人炒晒，工作量自然倍增」，續指雖然大家未知自己會否在名單之上，但大家去意以決。

滙豐發言人表示不評論。

去年初，滙控（005）釐訂2022年底前裁員3.5萬人的計劃（佔當時人手約15%），行政總裁祈耀年2月底表示進展良好，未有需要更新裁員指標，只微調3年計劃的核心支出基礎，由控制在不逾310億美元目標，進一步壓至300億美元。

截至去年底，滙豐香港員工約2.9萬人，當中恒生佔7,925人。

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