社會運動及疫情打擊下，零售業及舖市遭重創，但在售賣口罩等短租行業支撐下，加上發展商趁淡市加快重建步代，整體空置率情況改善。美聯工商舖資料研究部數據指，今年首季四個主要購物核心區（尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及中環）吉舖數目降至867間，較去年第3季944間減少8%，整體空置率亦由12.5%降至11.5%。

美聯指是次調查連同元朗區，共統計了222條街道（四核心區佔156條），合共10,174間街舖（四核心區佔7,3539間），數據主要反映本港第4波疫情後、本港疫苗開始正式接種前的商舖市道。四大核心區之中，尖沙嘴是唯一地區吉舖及空置率逆市上升，吉舖由257間增至271間，空置率亦由16.9%升至17.7%。向來是國內遊客必到的購物熱點的尖沙嘴廣東道，疫情下多間名店撤出香港，此街道的吉舖數量由半年前7間，突爆升一倍至15間，美聯工商舖行政總裁黃漢成形容為前所未見，比2003年沙士時間更慘淡，廣東道無論街頭或街尾均見吉舖。

尖沙嘴兩條主要名店街，包括廣東道及海防道，吉舖淨增加7間，最新空置率升至21.3%，再創統計以來新高。雖然海防道吉舖數目錄得淨減少，但由於名店林立的廣東道有珠寶鐘錶店及藥房結業，令該街道吉舖數目淨增加8間吉舖。

去年四大核心區吉舖數目最多街道是尖沙嘴加連威老道，今季吉舖數目稍為回落，淨減少3間至34間，空置率為32.1%，新店包括口罩店、衣服店及超市等。

尖沙嘴彌敦道則取代加連威老道，成為今季四大核心區吉舖數目最多的街道。疫情下旅遊業冰封，由於尖沙嘴彌敦道有珠寶鐘錶店、藥房及電子產品店結業，再加上栢麗購物大道有衣服店結業，令吉舖數目急增16間至43間，連升三個統計期，最新空置率29.7%再創新高。

至於旺角、銅鑼灣及中環，吉舖數量半年減少9%至19%不等。當中中環的空置率，由18%回落至14.8%。旺角空置率亦由7.4%降至6.6%。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，尖沙嘴空置率唯一逆市上升，原因是這區以遊客生意為主，在「封關」下，缺乏遊客生意支撐，加上不少商戶在今年初租約到期不再續租，令空置率上升。

口罩店平價搶攻半年增30倍

整體空置率見頂回落，主要受短租舖位增加支持，口罩店更成疫市奇葩，趁街舖租金低殘乘勢短租。據美聯於四大核心區的街舖短租商戶統計，租戶主要分為三大類，包括口罩店、利是封店及散貨場，口罩店竟多達31間，較半年前統計的1間急增30倍，可謂疫情下最受惠行業。當中以旺角最多口罩店短租舖，共有14間，其次是銅鑼灣及尖沙嘴，各有7間，中環則有3間。年是封店亦由7間增至20間，散貨場亦由29間增至48間。

展望後市，美聯指工商舖實際的復甦步伐，需視乎疫苗接種進度，以及何時中港正式通關。但該行指，舖市最黑暗的時間已過去，相信今年第3季四大核心區街舖空置率將回落至10%至11%，元朗則回落至5%。相信在通關後，核心區街租售價今年全年料反彈10%至15%，跑贏民生區。同時，市場上的預租成交個案仍會持續，當中不少料為飲食相關個案。

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