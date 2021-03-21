【本報訊】「女股神」Cathie Wood無懼特斯拉（Tesla）今年從高位最多暴跌過四成，旗下方舟投資（Ark Invest）調升Tesla在2025年的目標價至3,000美元，較現股價（655美元）有3.6倍潛在升幅。

看好自動駕駛業務

Ark Invest報告唱好Tesla主要有三個原因，報告估計Tesla於2025年有50%實現全自動駕駛，能夠迅速擴展其自動駕駛的士（Robotaxi）業務。估計2025年電動車產量可達到500萬至1,000萬部，銷售收入會大增13倍至3,670億美元，毛利率從21%升至25%；同時有望錄得自動駕駛叫車服務的收入約3,270億美元，但最悲觀情況為此業務未投入營運。

加上Tesla可從客戶的車輛中收集到非常詳細的駕駛數據，令其保險利潤可高於平均水平，目前該業務只在美國加州營運，但預期會推廣至其他州份。

另外，Tesla被指其車載鏡頭被指會拍攝行車影像外，亦會記錄行車時間及地點。創辦人馬斯克強調絕對不會使用汽車技術進行間諜活動，形容任何一家商業機構如從事間諜活動將會有極壞影響，又揚言「如果Tesla用汽車在中國或其他任何地方進行間諜活動，公司將被關閉」。