監管政策指導，一向是內銀盈利升跌以至派息關鍵，年初至今大行H股股價溫和向上，平均升逾1成，春江水暖反映「讓利」任務達標退場。本周起內銀股將陸續公佈年終業績，綜合證券界分析，按中銀保監會之前公佈推算，單計去年第4季，大型內銀盈利料按年彈升逾6成，全年計亦可望錄得低單位數增幅，整體上內銀板塊將回復到利潤正增長軌跡。

因當局未再訂出今年「讓利」指標，故券商指，今年內銀股可迎來「政策放鬆」的一年，前景被看好。

年初以來升幅最勁內銀股，首推獲「中國巴菲特」之稱、六四學生領袖之一李錄，旗下創立的對沖基金喜馬拉雅資本所掃入的郵儲行（1658），年內該行Ｈ股升達34.7%，上周五在港收報5.9元。本月初高盛發報告唱好內銀股，將郵儲行納入「確信買入名單」，目標價調升逾7成至9.32元，農行（1288）目標價亦被調高16%至4.46元。

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，參照銀保監對去年總體內銀的盈利推算，預期單計去年第4季，大行盈利平均按年彈升62%，整體內銀板塊的利潤可說已回復增長；富瑞首選的內銀股為農行。

另一證券研究主管亦說，去年末季大型內銀盈利可勁升6成，全年計亦有正增長約3%；普遍內地分析師均估計，今年內銀盈利仍然大升，故實際上「讓利」影響，主要衝擊銀行去年首兩季表現。去年首季大行盈利按年只微增2至5%，次季是重災區跌幅達23至27%，但已是全年「底部利潤」，第3季即回穩至僅跌2至4%。

有市場人仕笑稱，若今年內銀盈利續顯著增長，一來一回計，何謂「讓利」及如何體現值得思考。

去年6月，國務院常務會議提出金融系統向各類型企業合理讓利，年內目標是1.5萬億元人民幣；不過今年3月初，銀保監主席郭樹清在兩會前新聞發佈會上，未再訂下今年讓利指標。

滙豐證券早前發報告稱，郭的言論無再提讓利目標，又預料市場及貸款利率回升，對內銀股皆屬正面訊號，加上當局將非銀行互聯網金融平台，置於與銀行統一監管標準下，利好資本實力較雄厚的銀行股。儘管今年度不良貸款處置可能持續增長，樓市相關風險仍顯著，但有關問題已放緩並正在改善，故今年內銀股可迎來「政策放鬆」的一年。滙豐看好工行（1398）、建行（939）及交行（3328），目標價分別為6.5元、8.1元及5.9元。

上周五揭內銀業績序幕的招行（3968），去年盈利為973.42億元人民幣，按年增4.82%，每股股息1.253元人民幣，升幅4.4%，派息率則與前年一樣維持33%。

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