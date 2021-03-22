中國加強規管電子煙，提出修例將電子煙納入現行中國的《煙草專賣法》之內，以規範電子煙生產經營活動，解決產品安全風險、虛假廣告等問題。在美上市的霧芯科技盤前應聲急瀉逾三成。

內地電子煙龍頭霧芯科技盤前大跌33.5%，現報12.94美元。供應商思摩爾國際（6969）在消息前收市升0.6%報65.95元。

中國為加強對電子煙等新型煙草製品，中國工信部及國家煙草專賣局公布，起草了《關於修改〈中華人民共和國煙草專賣法實施條例〉的決定》的徵求意見稿，建議將在該法例附則中增加一條條文，將「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲煙的有關規定執行」。

中央：大幅提升電子煙監管效能

當局指，近年來電子煙等新型煙草製品，在市場監管領域出現了一些新情況、新問題，社會各方面非常關注。鑑於電子煙與傳統捲煙在核心成分、產品功能、消費方式等方面具有性質相同，應當參照捲煙的有關規定執行，與國際上主要國家和地區的監管方式一致。同時將大幅度提升電子煙監管效能，有效規範電子煙生產經營活動，解決電子煙存在的產品品質安全風險、虛假廣告等問題，保障消費者合法權益。

當局又指，這次修改主要是實行國家推進電子煙監管法治化的要求，確立監管法律依據，並與《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規銜接，旨在發揮法治「固根本、穩預期、利長遠」的重要作用。

霧芯靠思摩爾供貨

霧芯科技今年1月在美股上市，據招股書指出，旗下電子煙品牌悅刻在市佔率達62.6%，遙遙領先同行，去年首三季從思摩爾購買的設備佔總採購量79%，採購額更達83%。根據業績，去年霧芯首三季收入錄得22億人民幣，按年增長93%，純利1.09億人民幣，增10.8%。

至於去年上市的思摩爾在招股書表示，其產品電子霧化設備，無論是封閉式或開放式，含有或不含尼古丁的電子霧化液，均未定義為「煙草製品」，故其生產、營銷及進出口不受煙草專賣管理。在風險因素指出，世衛建議政府考慮禁止室內使用電子煙，以及對電子煙徵收較高稅金，預計對其身為電子霧化科技解決方案供應商產生不利影響。

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