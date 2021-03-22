港股反彈乏力情況下業績期驟然展開，騰訊（700）、小米（1810）周三公佈全年業績，績前應該點部署？小米「Big News」同造車無關，僅宣佈3月29日舉行春季新品發佈會，造車憧憬幻減下仍然有資金追入，又係乜玩法？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

午市急CALL︳古天后、唐牛教路騰訊、小米績前部署

日期：3月23日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

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