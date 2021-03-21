回顧返長實（1113）發新股向李嘉誠基金會買入歐洲多個水利能源項目單刁，值得留意嘅係，舊年長和受到美國施壓下，痛失以色列水廠項目，證明李家喺親美國家嘅公用事業發展亮起紅燈。

超人今次減持嘅係英國、威爾斯同荷蘭公用資產，中英近期關係越趨惡化，荷蘭就係美國嘅忠實盟友，李嘉誠唔使搵買家就可以一次過減持3個項目持股超過一半，除笨有精。同時李嘉誠變相增持流動性相對高嘅長實既有物業資產、減持流動性相對低嘅歐洲公用事業，總括嚟講提升咗家族資產流動性。回購股份令長實股本不變，同時亦即時撐起股價，綑綁回購計劃亦能夠確保向長實出售資產順利獲股東通過，實在高章。啱啱中美高層會談喺充滿火藥味之下落幕，超人今次操作係咪高明？好快就知。

上周五收市後公佈嘅業績，最亮眼莫過於工業股天寶（1979），全年多賺64%，比盈喜增長四至五成更佳，下半年賺1.9億，按年更升約1倍。全年計市盈率8.5倍，論工業股嚟講唔算低殘，但受惠5G加上電動車充電設備，有概念之餘，估計能為未來業績帶嚟堅實增長。舊年10月，喺天寶從事市場推廣嘅太子爺過身，未知長遠影響，亦唔知對年逾六旬嘅主席父親帶嚟幾大打擊，希望公司上下能化悲憤為力量。及後股價照升，市場對其依然樂觀，仍具長揸價值。

晉佳

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