港股及美股科技股由高位回落，到近期橫行，呢浪炒風，比過去任何一次炒風嘅參與度更高，特別係後生仔女入場炒美股，估計今次係全球吸引大量新手入場。大約幾年前，港股一度被人當夕陽工業，當年嘅畢業生興吹文青風，物慾生活偏低，冇乜年輕人炒港股。至於美股，被稱為電腦、人工智能操盤主導，2018年底大跌，事後解釋係電腦盤出錯，美股更加冇真人炒。

今日Reddit炒風震撼世界已經打破常規，香港亦有無數牛市股神。本欄可以肯定咁講，牛市未完，所以牛市股神神話仲未結束，毋須氣餒，牛市股神亦非貶意詞。

高明認為2020年股民結構轉變後，對日後股市影響深遠，新入場嘅股民資金並唔多（羅賓漢平均戶口5,000美元，相對TD Ameritrade 11萬美元），但前者對市場明顯影響大過後者。

1. 沽空基本上係吃力不討好，最初沽空面對莊家；QE之後要面對聯儲局；到今日仲要面對散戶挑戰。雖然券商可以暫停買賣去對付挾淡倉，但前提都係要俾人挾到券商入肉先至出手。其實美股中長線升幅唔錯，無必要鋌而走險沽空。

2. 態度係投資方法嘅一種。雖然坊間有數之不盡嘅投資方法，但係將股票簡化到最原始，就只有買盤同賣盤，只要買盤壓過賣盤，股價就會上升。以前程式盤主導嘅時候，股價按所謂合理值壓住股價行，𠵱家就知係偽科學，借助程式操控。有人願意出價，有人願意賣，嗰個咪市價。從此三幾個月產生一隻GameStop並唔出奇。

3.比起賺錢唔賺錢，高明認為最重要係真金白銀投身股市，人會變得有個性，始終炒股票就係創業，倉位就係你盤生意，最終要向自己負責。

高明

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