上周一單消息令手機股大幅波動，事緣歐菲光承認被大客蘋果踢出供應鏈（蘋果佔其2019年收入22.5%），引發股價跌停板，兩隻主要業務為鏡頭模組的手機股──丘鈦科技（1478）、高偉電子（1415）齊齊爆升1成，憧憬可以「乘虛而入」，搶佔歐菲光的市場份額。

先講丘鈦，本身並非蘋果供應鏈一員，說「歐菲光被踢走，自然轉向丘鈦落單」實在牽強；反觀歐菲光痛失呢個大客，邏輯上會更進取去搶安卓客戶訂單，對丘鈦反而不利，故當日急升應理解為炒業績。

事實上，丘鈦1月中盈喜後，股價曾高見18.2元，近日回落至最低12.54元，跌幅31%，以盈喜增長40%至60%計，每股盈利介乎0.745至0.851港元，現價（15.44元）預測市盈率僅18至20倍，對比增速並不昂貴，如環球科技股企穩反彈，丘鈦要重上17元水平應該不難。

至於高偉本身已在蘋果供應鏈，說其為歐菲光事件受惠者較合理，但近日控股權易手後，失守全購價5.87元這個重大支持位，一直未能重返其上，技術上難以看好，待突破並企穩全購價再上車，勝算較高。

另一邊廂，龍頭舜宇光學（2382）上周三（17日）業績前倒瀉蘿蟹，但公佈翌日卻又爆升1成，令人摸不着頭腦。總體而言，舜宇業績好壞參半，但模組業務毛利率回升，加上今年市場焦點為智能汽車鏡頭，市佔率全球第一的舜宇，業績憧憬必然頗大，再者今年可望為蘋果出貨iPad甚至iPhone鏡頭，料有助毛利率進一步提升。現價秤手機三寶，還是吼丘鈦、舜宇較穩妥。

筆者為證監會持牌人，持有丘鈦及舜宇財務權益。

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