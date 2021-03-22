豪宅市況轉熱，長實地產(1113)旗下半山區西部21 BORRETT ROAD第1期，繼連環兩度以高價沽出特色戶後，發展商今日推出1伙標準分層單位招標，並以超過1.5億元成交，分層單位呎價達7萬元。

是次招標單位為21 BORRETT ROAD第1期「1號及2號」15樓2號單位，實用面積2,154方呎，屬於4房間隔，招標文件顯示，購買該單位業主，每月需付管理費達2.23萬元，一年管理費達26.8萬元，即每方呎管理費達10元，單位最1終透過招標方式以1.5億元沽出，呎價7萬元。該盤先後賣出3伙單位，兩伙特色戶呎價分別13.6萬及12.6萬元，項目至今套現近10億元。

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