買家重現「遲買越貴」心態，刺激樓價及交投量急升。屯門本月暫錄得近190宗成交，其中屯門站上蓋瓏門剛錄得今年首宗4房成交，呎價升破2.2萬元，創屋苑分層戶歷史新高。屯門慧豐園3房戶亦癲售865萬元。

屯門破頂屋苑湧現。祥益地產黃慶德表示，慧豐園1座中層C室，實用面積671方呎，3房間隔，享全海景，日前獲外區客垂青，買家鍾情該單位客廳及房間均向東南擁開揚全海景觀，而且位於中高層，呎數屬屋苑優質單位最大，加上業主肯減價，放盤五個多月，累減115萬元，最終以865萬連車位入市，購入作先投資後自住之用，成交價創同類單位連車位新高紀錄，形容「周圍都破緊頂」。若扣除車位現時市值約80萬元，單位呎價11，699元。

瓏門呎價2.2萬創分層新高

瓏門本月暫錄得8宗二手買賣，其中1座高層B室，實用面積858方呎，屬4房間隔，業主連車位叫價2,000萬元，剛減至1,895萬元沽出，呎價22,086元。原業主2012年以1,334萬元入市，持貨9年賬面獲利561萬元或42%。

瓏門呎價高達2.2萬元，貴過不少市區藍籌屋苑。中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月錄得30宗成交，平均呎價19,730元。美菊閣低層D室，實用面積922方呎，東南望開揚園景，舊式裝修，以1,650萬元沽出，呎價17,896元。買家今日才睇樓，兩小時內便拍板購入。單位早於1989年1月以174.5萬元第二手買入，一直作自住用途，物業32年間升值8.5倍，勁賺1,475.5萬元。

利嘉閣地產黃毓文表示，市場新近錄得粉嶺牽晴間6座高層E室的二手成交，單位實用面積393方呎，兩房間隔，以599萬元獲承接，呎價15,242元，破盡屋苑呎價紀錄。原業主2007年6月以116.8萬元購入物業，大賺4倍離場。

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