基建行業的市場門檻高及議價能力強，中綫而言可為投資者帶來抗通脹收入及強勁的資產增值，而全球上市基建資產種類繁多，其中，收費公路行業值得關注，尤其是以目前估值來看，收費公路公司確實非常便宜，而且交通量比其他運輸基建資產的復原力更強。

隨着疫苗接種計劃在全球多個地區推進，收費公路的需求有望率先重回正常水平。舉例來說，一家中國收費公路營運商近期股價表現亦見向好，主要是由於中國經濟持續復甦，帶動上海至南京主要高速公路的貨車流量，從而利好公司的營運表現。

不過，投資收費公路公司亦要留意其所經營的地區，一家主要在墨西哥城經營收費公路的公司股價早前顯着下跌，因墨西哥的新冠肺炎確診個案激增，導致去年12月當地實施了新一輪防疫管制，拖累公司股價表現。

歐洲收費公路公司的表現亦見失色，皆因意大利和法國等地持續實施封城措施，以法國為例，去年第四季的道路交通量比2019年同期降約25%，惟投資者亦需要留意，其實此前解除封城令後，交通量隨即以相對較快的速度向疫情前水平邁進，收費公路的復原能力，由此可見一斑。

譚家駿

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