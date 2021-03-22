中國三大電訊商分別公佈2月數據。

中國移動（941）移動客戶總數較上個月減少約369萬至9.37億戶；5G套餐客戶增419萬戶至1.73億戶；本年累計客戶總數減少474.9萬。

中國聯通（762）移動客戶總數淨減2萬至3.06億戶；5G套餐客戶數增加658.9 萬戶至8,454萬戶。本年累計客戶總數增加52.5萬戶。

中國電訊（728）移動客戶總數增2,500萬至3.52億；5G套餐用戶增620萬至1.03億，增速較上月減慢，累計今年客戶總數淨增178萬。

總結而言，2月中國移動客戶流失明顯，而中國聯通5G上客量為最快；中國電訊今年累計客戶增速最快。

中國移動今日收市報52.6元，跌0.66%；中聯通收報4.47元，跌0.88%；中國電訊收報2.72元，升1.49%。

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