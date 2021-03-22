由湖北首富梁亮勝持有的淺水灣道89號大宅，租值雄踞全港超級豪宅租值榜首達六年，終被本地富豪奪走寶座位置。四叔李兆基旗下山頂白加道35號「李氏皇宮」，在差餉物業估價署公最新租值顯示，白加道35號大屋租值達2,646萬元，平均一個月租值220.5萬元，日租達逾7萬元，「李氏皇宮」登上全港豪宅租值王之位。山頂Mount Nicholson最貴洋房租值一年跌15%。

「四叔」李兆基兒子李家誠，逾十年前，拍賣場上說「屋企人想住吓house」，就一舉以18.2億元投得前身是許世勳家族的山頂白加道35號屋地，大宅逾十年來打造「李氏皇宮」，建有3幢洋房，整個超級皇宮圖則更申請禁止查閱，更顯神秘。而李兆基居住多年的中半山麥當勞道36號「舊居」惠園頂層，最新租值562.38萬元，較去年錄663.66萬元下跌7%。

差餉物業估價署公佈2020至21年度全港物業的租值估價，各大富豪的物業租值「大洗牌」。從事洗浴用品的絲寶集團老闆兼湖北首富梁亮勝持有的淺水灣道89號大屋，新一年度差餉租值為1,265.4萬元，較去年租值1,301.4萬元下跌3%，平均每月租值105.45萬元。至於，早前重奪本港首富首置的長和系創辦人李嘉誠，「李超人」的深水灣道79號大宅，最新租值為855.6萬元，較去年927.6萬元跌7.8%。

在環球經濟受挫下，普遍豪宅租值均見下跌，部份「新晉」超級豪宅跌幅更為顯著。如登上亞洲樓王寶座的山頂Mount Nicholson，部份洋房租值跌幅超過10%至15%。其中，2號屋今年最新租值錄得658.08萬元，較去年下跌高達15%，洋房於2018年以13.99億元賣出，實用呎價高近15萬元，膺亞洲最貴洋房首位。

而2016年以10.8億元售出的1號屋，外牆一度疑違公契「剝光豬」，最新租值812.88萬元，較去年同樣下跌15%。同樣租值跌幅達一成的包括大劉劉鑾雄的渣甸山高士美道2號大屋，最新租值739.1萬元，租值於一年間下跌10%。堪稱最難進駐成為業主的大浪灣道，由騰訊(700)主席馬化騰持有的大浪灣道13號，以及及今年54歲的「小小超」李澤楷的大浪灣道12號，於2021/22年度租值同樣維持不變為595.5萬元。

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