周末與老友飯敍，話題離不開移民、通脹、英超。料不到阿明分享老婆疑墮龐氏騙局，才是全夜的焦點。

話說同很多香港人一樣，阿明與明嫂打算移民，但是擔心去到當地要做量地，只能靠積蓄度日，亦因為計唔掂數，移民計劃就此膠着。

明嫂將自己處境告訴一位相識多年的閨密，對方突然揭露自己是隱世基金經理的秘密。這位全職媽媽聲稱自己多年為朋友管理8位數字資產，每月保證有1.2厘回報。她不會向「客戶」收取任何費用，總之每月回報多過1.2厘就歸她擁有，少過1.2厘就自己貼。「客戶」可隨時贖回本金，如選擇不每個月取回報，繼續留低滾存，每年額外再加多0.5厘回報。

聽落就是典型龐氏騙局的手法，阿明即刻找來2008年轟動一時的馬多夫（Madoff）龐氏騙局，向明嫂進諫。所謂的回報，只是從投資者的本金「搣」出來。當越多新錢加入，騙徒就越有能力派息，直至爆煲為止。而且最重要的是，閨密的生意明顯違反了證監會集體投資計劃規則，出事都無法追討。可是明嫂仍然深信不疑，第一是與閨密相識多年；第二是對方從無主動要求她投資，直至知道她想搵錢移民才伸出「援手」；第三是閨密家住半山千呎豪宅，孩子都在國際學校讀書，證明財務有實力。

兩夫妻爭持不下，最後一人讓一步，明嫂會放少少錢投資，金額是阿明能夠承受total loss的範圍內。我們聽完後都明白金錢事小，阿嫂唔高興事大的道理。最後只能祝福阿明，留名跟進。

戚風生