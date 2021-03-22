澳洲會計師公會調查顯示，香港小型企業的商業信心跌至新低，只有21%的企業預計將會實現增長，連續兩年在所有受訪市場中排名最低。鑑於對前景感到悲觀，小型企業在招聘人手的態度較謹慎，僅有12%的受訪者預計會在今年增聘員工。

調查涵蓋亞太地區11個市場，包括香港、澳洲，中國内地，馬來西亞和越南等。香港中有53%的受訪者認為，去年業務營運主要受到肺炎疫情拖累，有65%的受訪者預計至少須要1年才能從疫情中恢復。

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，政府的紓困措施可支持小型企業對抗疫情，同時有小型企業開始關注利用網絡銷售，有17%表示開始實施或增加網上銷售，但普及率仍低於平均值25%。就電子支付方式，有57%本地小企表示，通過電子支付方式獲得超過10%的銷售額。

陳銘嚴表示，港府派發電子消費券，有助小型企業來體驗及發電子支付和電子商務的優勢。他又建議政府可考慮重新開放遙距營商計劃的申請，以繼續推動小型企業數字化和科技應用。

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