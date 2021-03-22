外媒報道，瑞信CEO Thomas Gottstein 暗示考慮在Greensill Capital破產後，將資產管理業務與銀行其他部門進一步分離，以抵禦因供應鏈金融醜聞造成的名譽損害。

Gottstein接受《彭博》訪問時指，或計畫將資產管理分離作為一獨立實體，並從國際財富管理業務中分拆出來。他補充，對瑞信來說，Greensill事件主要是資產管理問題。

此前因憂慮估值，瑞信被迫暫停其與Greensill一同運營的供應鏈融資基金，該基金規模約100億美元。隨着影響的加深，銀行忙於處正在威脅訴諸法律的投資者、潛在財務損失和監管審查。前瑞銀集團高層Ulrich Koerner將接管資產管理部門，取代擁有30年經驗的Eric Varvel。

此外，黑石提出以現金收購澳洲賭場運營商皇冠度假集團（Crown Resorts，ASX: CWN），估值80.2億澳元（約483億港元）。黑石擁有皇冠度假10%的股權，並計畫以每股11.85澳元的價格收購餘下的股份，出價較該股上周五收市價溢價20%，

皇冠度假表示，公司將評估收購提議，目前尚不確定能否達成協議。皇冠度假股價開市後隨即飆升至11.71澳元水平。

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