聯儲局宣佈不延長SLR，超出市場預期。美股個別發展，上星期五道指、標普500稍跌，納斯達克則小升，而美債亦暫無出現拋售情況。市場普遍預期就算不延長SLR，起碼會推出新措施緩和金融機構減持美債的壓力。但聯儲局幾乎冇任何動作，只提高ON RRP（Overnight Reverse Repurchase Agreement）交易對手限額，由每日300億（美元，下同）提高到800億，意在吸納往後市場可能出現的流動性氾濫。

簡單再講講SLR問題。SLR係用嚟監管銀行的風險資產權重（見前文《鮑威爾讓路債息再升》），將一級資本除以風險資產。按《巴塞爾協定III》，資產超過2,500億的銀行，SLR要3%；系統性重要銀行，SLR要5%。舊年因疫情問題聯儲局要大量發債，暫時將美債及準備金剔除，不計入SLR，令金融機構不受資本與風險資產比率的束縛，有條件買入更多美債。

SLR今個月31日到期，而同時由於美國財政部今年8月前，要將存喺聯儲局帳戶（TGA）內的錢減到2,000億，銀行的準備金會大升。銀行準備金大升 + SLR將要重新執正，銀行要調整風險資產權重，包括沽債、發優先股加大資本等等。結果會令金融市場有一番震盪，其中美債息急升，相信已反映部份銀行之行動先於聯儲局的公佈。但聯儲局認為引起的動盪有限，就算有較大動盪，稍後亦有措施應對。

留意近期美歐財金管員口徑一致。美國財長耶倫話唔好同我講通脹預期，見到實質通脹大升先講嘢；歐洲央行行長拉加德話，歐洲央行唔會對曇花一現的通脹作回應。將這些美歐財金官員的態度結合央行的動作，尤其聯儲局，可得出一個結論，就係這班人鐵了心要搞一場大通脹。

但是央行對通脹的態度和男人追女一樣，通脹未到手前甚麼都可以，通脹到手後就另一回事。日本央行經常是貨幣政策的實驗先驅，2016年實行Yield Curve Control（YCC）後，上星期五宣佈擴大國債收益率波動區間。當年日本央行將10年國債孳息定於0，上下波動區間正負0.2%，現改為正負0.25%。同時宣佈取消每年購買6萬億日圓股票ETF目標，好不容易回到90年代水平的日經指數馬上急跌。日本並非已將通脹追到手，而係眼見美歐咁搞法，債息急升大浪遲早捲到日本。現下預早做防汛工作，問題即回到早前強調的，財政政策救市出場，係為了掩護貨幣政策救市逐步撤退，中間的轉折點就是資產價格調整期。

Mr. Tregunter

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