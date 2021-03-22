業績

●中國太平（966）公布，截至去年底止年度盈利65.49億元，按年下跌27.3%，每股盈利1.822元，派末期息40仙。全年壽險業務價值跌16.4%，若人幣計則跌21.5%。

●碧桂園服務（6098）去年盈利按年升近61%至26.9億元人民幣，派末期息每股21.87分人民幣，升約45%。期內收入156億元，按年升62%。物業管理服務收入升50%至86.1億元。

●港通控股（032）去年營業額7.61億元，按年升9.3%。純利7.25億元，按年跌0.3%；每股盈利1.95元。派末期息0.24元，按年同期持平。旗下持股50%的西隧去年隧道費收入按年降25.8%至近14.9億元。每日平均通車量按年減少29.1%至49,442架次。

其他

●「道士股」鼎益豐（612）宣佈擬更名股票名稱為「中國投資基金」，稱能更好地反映集團投資之地理覆蓋重點及公司於香港聯交所之上市地位。

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