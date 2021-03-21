近期市場、坊間總將長債息飆升掛在嘴邊，謂股市要冧。不是從來都說長息升時，債錢是流到股市的嗎？何解忽然間反轉講，坊間又好似很受落？看看數據就知是不是。拿個闊點、具代表性的主板標指跟十年期債息比。長息去年8月見底後至年底在慢升，主要於0.6至0.9厘行；一過年就加快升了，由0.9扯到1.6厘，相當於加息近三次。

標指怎表現呢？去年8至11月是於3200至3600點橫行上落的，12月起爆升，1月至今雖有兩浪調整，但形態上是升的；至於去年8月中至11月初儘管也兩浪調整，但形態上怎也看不到趨升。長息急升主要見諸2月中旬的兩周（準確是11至25日），美股三大指數確自2月中起回調，但以標指計，幅度顯然不及去年6、9、10月三次。

既然長息升本質上利好股市，只是升得急、較罕見才有反應，那麼反應將是短暫，且下次未必再有。論水平，就在2020年前的八年間，長息的三個低位仍高達1.4厘。這八年間長息主要在1.5至3厘之間上落。論相對於通脹，目前通脹也1.3至1.7%，長息現水平僅跟通脹睇齊，即實質長息仍處零水平，無論用甚麼尺度講都不算離譜。

學理上講，利息是跨時間的價格，長息的現水平高於短息，或長息升得快過短息，代表未來的名義總量（如名義GDP）升，這意味不是價升就是量升。要知是否量升，須連同短息一齊看其長短息差，即所謂孳息曲線測前景。目前短息沒怎變僅長息急升，故可推斷量必受惠；當然價亦可升甚至升得更快，但目前通脹不高，快些問題不大。

至於有指美國長債被拋售、無人買，則也請看數據。十年期國債拍賣的投標覆蓋率（bid-to-cover ratio）近五年來都在2.2至2.7橫行上落，最新2.4，屬正常。至於三十年期的比率亦相若，現於2.3水平。

由此可見，長息升沒大不了，唯一要留意的是新興市場，尤其是美金債務纍纍的、經濟不好的。企業發的美金債會否出事，視乎其收益能否覆蓋發債成本。大陸是風眼，其違約可壞全球氣氛。

羅家聰

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