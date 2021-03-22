新浪報道，騰訊（700）去年一共投資163間初創企業，涉及多個行業，投資總額超過120億美元（下同），超過其對手阿里巴巴（9988）。

自2017年以來，騰訊曾多次買入中國短片應用程式快手（1024）股權。騰訊對快手的總投資額超過28億元，為騰訊帶來豐厚回報。

快手今年2月在港上市，完成首次公開募股（IPO）後，為騰訊帶來的帳面利潤超過184億元。而上市後快手市值飆升到1,540億元以上，並為騰訊帶來豐厚回報。

數據顯示，騰訊自2000年代尾開始投資初創企業。截至2020年2月底，公司已獲得約880家公司的股權。主要向娛樂和遊戲行業投資，在這兩個行業中，騰訊分別持有183家和142家公司的股權。

騰訊投資的企業包括拼多多（美：PDD）、美團（3690），以及總部位於新加坡的Sea（美：SE），後者經營線上遊戲、電子商務和數碼金融服務。投資組合中還包括多家獨角獸企業，例如擬赴港上市，全球領先的醫療健康技術平台微醫。

騰訊的業績顯示，截至2020年9月底，公司在不包括其子公司在內的上市初創企業中的股權價值增長至8,907億元人民幣（1,370億美元），5年內增長12倍。

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