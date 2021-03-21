【土地問題三之一】香港房屋供應問題近日再成熱話；在供求失衡情況下，樓價越來越貴，首次「上車」人士的年齡亦越拉越後。本報翻查住宅供應資料，發現在過去兩個年度政府售出的18幅住宅用地中，僅4幅地皮有獲屋宇署批出建築圖則的紀錄，而且審批時間不尋常地長；其中由華潤置地（1109）及保利置業（119）投得的啟德第4C區1號地皮，2019年6月售出，惟2020年11月才獲批圖則，歷時17個月，遠超屋宇署的規限60天審批時間。在上述地皮中，亦未見政府批出展開上蓋工程項目的施工紙；換言之，過去兩個年度售出的「麵粉」，要發展成「麵包」仍長路漫漫。記者：潘曦

近日《蘋果》翻查屋宇署截至今年1月的資料月報，發現過去兩個年度、政府所賣出的18幅地皮當中，只有3個啟德發展項目及1個屯門市地段地皮有獲批圖則的紀錄，佔整體兩成二，由售出地皮到批出圖則起樓歷時11個月至17個月不等。

超出60天規限審批時間

根據既定程序，發展商投得地皮後，會先向屋宇署提交發展圖則，並審核圖則所顯示的建築物及建築工程的規劃、設計和建造是否符合法例規定；如圖則符合要求，署方會在規限的60天內給予批准，否則亦須按照《建築物條例》第16條，拒絕批准有關建築圖則，並向發展商詳細交代不通過原因。在批出圖則後，屋宇署最快可以在時限的28天內，發出施工同意書，讓註冊承建商開展地基工程及上蓋工程。 換言之，建築期的文件審批過程，最快只需要116天。

然而，本報發現過去兩個年度獲批的住宅圖則，遠超上述時限。例如由中國海外（688）、恒地（012）、新世界發展（017）及會德豐等位於啟德第4C區2號地皮，在投得地皮後12個月才獲批圖則。當中歷時最長的一幅地皮，則是華潤置地及保利置業、以129.2億元在2019年6月所投得的啟德第4C區1號地皮，由投地到批出圖則歷時長達17個月。

有中小型發展商高層指出，正常情況下，公司投得地皮後，到批出圖則及獲批地基施工紙，最快可於約兩個月內完成；有發展商亦透露，過去一年多受疫情影響，政府文件審批效率比以往更緩慢，即使一般文件往來，亦需用上更長時間，阻礙建屋進展，「以往起樓大概要用4至5年，現時就要6、7年，審批越慢，起樓咪越慢，政府都要負返部份責任」。

翻查屋宇署資料顯示，2003年沙士期間，屋宇署共批出173份建築圖則，當年全年私人住宅施工量為1.41萬伙，而2020年私人住宅施工量卻僅得1.18萬伙；換言之，現時緩慢情況比沙士時更嚴重。

潘焯鴻：空置稅可釋放5萬伙

中科監測主席潘焯鴻對屋宇署審批圖需17個月感到驚訝，認為政府與發展商各有責任，「如果發展商不停改動單位數量或大廈座數，已令批圖則時間加長」。政府審批嘆慢板，亦令拖延建屋情況雪上加霜，「疫情下在家工作，屋宇署做嘢就慢上加慢，收到審批申請拖到最後一秒，先通知你批唔批」。潘直言，「只要空置稅出台，已釋放至少近5萬個空置私樓單位，推冧樓價。點解條例去到三讀時林鄭突然煞停？我話冇官商勾結你又信唔信？」