去年底黃馮律師行因涉嫌違反《律師賬目規則》及有前文員疑不誠實挪用客戶款項，被律師會介入接管並即時結束業務，導致大批客戶買賣樓宇或敍造樓按的資金無辜凍結。金管局擬研究樓宇買賣可於銀行間直接過數，不須經律師樓處理。

《信報》引述消息人士表示，金管局正與銀行界研究，日後買賣樓宇所涉及的大額資金，將不經律師行處理，而變成由銀行之間過數，按揭銀行可把資金直接發至賣方的銀行戶口，避免客戶再因類似事件而受到影響。金管局回覆指出，現時正與銀行界研究物業交易的替代付款機制，以減低一旦按揭律師樓因營運出現重大問題時，對銀行及客戶所造成的影響。金管局希望各持份者積極參與討論及跟進，以提升客方的保障。

香港律師會回覆《信報》查詢時表示，律師的首要責任是保障其客戶的合法權益，現行房屋買賣的法律程序是以保障交易各方的權益為出發點，每個步驟都有法律依據，一環扣一環。任何環節的改動都須要仔細考慮對全套法律程序的影響，也需要其他措施以配合改動，確保改動不會削弱對交易各方權益的保障。在此前提下，律師會將盡力提供專業意見，以求合力完善現有制度。

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