【本報訊】樓市購買力流向二線屋苑，破頂價重現。西灣河嘉亨灣相隔不足兩星期再有「新樓王」誕生，一個全海景三房單位，呎價逼2.9萬元再創新高。小西灣藍灣半島亦有兩房戶癲售近900萬元。

嘉亨灣本月暫錄得11宗成交，月內兩誕樓王。消息指3座中層A室，實用面積1,129方呎，三房間隔，享全海景，屬一線優質貨，成交價3,268萬元沽出，呎價28,946元，兩價均創屋苑分層戶歷史新高。屋苑舊紀錄於本月初錄得，為同座極高層B室，實用面積1,129方呎，當時作價3,180萬元，呎價28,167元，意味新成交將紀錄推高近3%。

青華苑「無契樓」320萬沽

購買力流向二綫屋苑，帶動樓價向上。消息指，小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，成交價893萬元，創屋苑兩房戶近年新高。

不少筍盤被消化，「無契樓」亦有人願意承接。消息指，青衣居屋青華苑B座低層12室，實用面積363方呎，屬無契樓，上周五放盤，自由市場叫價330萬元，由於價錢吸引，放盤一天便以320萬元易手，呎價8,815元，比市價平最少兩成。中原蔡偉明表示，業主稱當年因火災燒了樓契正本，現透過律師向房委會申請補領樓契副本。業主1986年未補價以16.07萬元一手買入上址。

中原統計的十大屋苑，本周末共錄得24宗成交，按周減少一成。中原唐啟樂稱，東涌映灣園本周末錄得6宗成交，較上周末增加兩宗，是本周末成交最旺的藍籌屋苑。包括7座中層G及H室相連單位，實用面積共,634方呎，以1,780萬元沽出，呎價10,894元。

因示範單位擁有「不能坐的馬桶」而聲名大噪的何文田加多利軒，首現銀主盤。單位為高層E室，實用面積267方呎，一房間隔，現由銀主身份放售，開價630萬元，呎價23,596元。

資料顯示，業主已破產，該單位是2018年6月以約709.8萬元一手買入，獲東亞銀行承造一按，並獲另一間財務公司提供二按，銀主開價低逾一成。業主為本地投資者，曾於2019年6月租出單位，當時月租1.7萬元，租客為醫護人員。