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股滙市況．不斷更新｜港股低開189點 小米預告Big News升2%（附互動圖片）

38分鐘前
資料圖片

上午9時25分

A股變幅不大，上證綜指升1點，報3,406點；深證成指跌不足1點，報13,605點，創業板指升12點或0.45%，報2,683點。

上午9時21分

港股持續偏弱，恒指低開189點，報28,801點；H指跌38點，報11,245點；科指跌21點，報8,529點；主板成交62億元。

ATMX個別發展，小米（1810）昨晚預告今日10，時有「Big News」，股價炒起1.91%，報26.75元；美團（3690）跌2.1%，報326元；騰訊（700）升0.4%；阿里（9988）跌0.94%。

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