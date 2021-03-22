資料圖片
上午9時25分
A股變幅不大，上證綜指升1點，報3,406點；深證成指跌不足1點，報13,605點，創業板指升12點或0.45%，報2,683點。
上午9時21分
港股持續偏弱，恒指低開189點，報28,801點；H指跌38點，報11,245點；科指跌21點，報8,529點；主板成交62億元。
ATMX個別發展，小米（1810）昨晚預告今日10，時有「Big News」，股價炒起1.91%，報26.75元；美團（3690）跌2.1%，報326元；騰訊（700）升0.4%；阿里（9988）跌0.94%。
-----------------------------
掌握理財智慧 感受生活品味
investMAN全新網頁 優雅登場
-----------------------------
點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》
一書盡覽新手必讀資訊
-----------------------------
【全球樓行】 Dream House零距離
屬於香港人的移民攻略
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！