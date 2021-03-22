永升生活服務（1995）慘遭沽空機構狙撃，GMT Research Limited上周四（18日）發表報告指，有關集團收購的第三方項目利潤率異常地高，質疑存在利潤輸送，而且未來收入增長有限，是潛在的賣空候選股。永升生活服務上周即否認報告中包括的猜測，認為內容有誤導，而今日再發佈澄清公告，強調「GMT指控不準確且存在誤導」，並逐點反駁GMT指控。

永升批評GMT指，母企旭輝控股（884）於2016年出售永升生活70%權益，而去年林中、林偉及林峰（統稱「林氏兄弟」）及旭輝的投票權轉讓後，使集團受林氏兄弟控制及存在輸送利潤的說法，屬毫無根據，該公司予以反駁。

永升解釋，出售事項為旭輝讓永升的物業管理業務，得以脫離旭輝的核心物業開發或投資業務提供良機，使旭輝變現出售事項所得款項，並集中發展核心業務。此外，去年旭輝透過特定股份轉讓及委託投票安排，令旭輝擁有公司50.12%投票權，是為提升市場定位及品牌形象。

至於關聯實體的交易爭議，GMT指出，估計永升去年來自與關聯實體交易的總收益起碼翻倍，扭轉先前其貢獻下降的趨勢，佔年內總收益26%。GMT認為永升收益意外下降，促使集團不得不大幅提高旭輝及林氏兄弟的年度收益上限。

永升澄清，房地產與物業管理在行業鏈中為上下游的關係，且物業管理業務範圍擴展與房地產開發範圍擴展成比例，故公司與旭輝之間的交易及其趨勢增強，是正常現象並符合市場規範；並指林氏兄弟已向董事會確認，無就公司股份訂立任何質押安排等。

永升斥報告說法是低估公司整合併購管理物業能力、強勁社區增值服務，以及關連交易可控的能力。

永升生活服務最新報18.7元，升1.5%。

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