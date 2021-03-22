「黃馮事件」揭發律師樓被接管後，資金遭凍結的苦主申索過程漫長兼不透明。2018年被律師會接管的張錦緜律師事務所，申索事宜進入最後直路，今日早上進行內庭聆訊，對於有受影響客戶表示申索一度被拒，經反對後被「部份接納」，高院法官高浩文認為做法不理想，又指由於客戶賬戶款項少於申索金額，故法庭稍後將頒佈分配結果，並要求中介律師樓在下月23日前完成分配款項。

代表香港律師會處理接管事宜的中介代理人吳建華律師樓向法庭申請草擬命令，稱被告張錦緜律師事務所的款項，會平均分配予獲批申索人，而申索款項計算方法以現有會計記錄為準，核實工作由吳建華律師行負責，有關申索今日已截止，不容許其他人就此再進行申索；亦不會預留款項給將來提出申索的任何人士；並提到訟費由張錦緜支付，不會由客戶承擔。

有苦主在庭上表示，基於公平原則，認為申索結果應附帶申索詳情，包括申索總金額、總人數，分配基準和比例，又質疑核實工作的準確性，希望可以清楚了解中介律師樓由「無結餘」變成「重新考慮」及「部份接納」之理據及差異等。

法官高浩文提到，據法庭理解，介入代理人起初認為資金若被不正當挪用，有關申索一概不批；後來介入代理人承認此非正確處理方法，認為挪用客戶款項乃違反律師守則，故改為批准申索，並解釋與苦主原先申索相差25元，乃因為該款額恰當用於土地查冊費用，而餘下資金未經客戶批准而被挪用，所以最後獲批申索金額為89,975元。

據悉，今次接管事件引發的總申索金額逾300萬元，遠多於客戶戶口的112萬元餘額。高浩文續指出，由於戶口剩餘款項不足以支付所有申索人，會按比例分配剩餘款項。

法庭認為公眾關注律師會介入情況，不幸今次個案原先做法不理想及錯誤，並已在吳建華律師樓草擬上加上具體分配款項限期為今年4月23日，將會連同苦主提出的意見一併考慮，稍後頒佈書面判決理由書及最終分配結果。

被告張錦緜律師樓沒有代表出席內庭聆訊，而吳建華律師樓代表散庭後表示不接受訪問。苦主其後接後本報記者訪問時表示，若按分配機制估計只能取回三分一款項，「若果結果係咁，都只能無奈接受」，反而他最想知道張錦緜律師樓情況，究竟是否有人犯事之類。

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