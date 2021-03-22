開元酒店（1158）1月初宣佈提出私有化，每股H股私有化作價18.15元，較消息公佈前溢價24.7%，牌面出手闊綽。拉闊少少個畫面睇，集團兩年前以16.5元上市，歷史高位16.6元（私有化消息公佈前），私有化價原來係破頂價，股東咩位買都贏，出價乃真闊佬。

翻查資料，開元酒店2020年收入下跌17%至15.98億元人民幣，期內盈利更急瀉87%至2,660萬元人民幣，酒店入住率及平均房價亦全面大跌，要翻身絕非一時三刻的事情，呢個時候有靚價逃生機會，難能可貴。

事實上，獨立財務顧問新百利融資提出的結論，也能說服一向執着通告字眼的我︰疫情對酒店行業造成的影響，但私有化價提供溢價變現的機會，加上股份流通量一向偏低，私有化及退市要約屬公平合理，符合獨立股東的利益。

你知我知基金股東都知，格林酒店、融通基金管理、GEM Holdings及Rex Top Global Investment已先後接納要約，相當於獨立H股股權超過六成。要約綜合文件已於上周寄發，作為小股東的大家，難得可以在波動市下有糊食，下月舉行的股東特別大會，記得投贊成票及接納私有化。

唐牛

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